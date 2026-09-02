Volkswagen füllt vor Aufsichtsratssitzung Vakanz mit Marianne Heiß
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DOW JONES--Kurz vor der wichtigen VW-Aufsichtsratssitzung am Freitag kann der Automobilhersteller eine Vakanz in dem Kontrollgremium auf der Kapitalseite füllen. Marianne Heiß, die bereits bis Juli 2025 Mitglied des Aufsichtsrates war, wurde mit sofortiger Wirkung gerichtlich bestellt. "Wir freuen uns sehr, dass wir Marianne Heiß erneut für den Aufsichtsrat gewinnen konnten", sagte Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Damit ist das Kontrollgremium wieder vollständig besetzt, das am Freitag über die weitreichenden Sparpläne des Automobilkonzerns entscheiden muss.
Ihre Vorgängerin Susanne Wiegand hatte kurz vor der Hauptversammlung im Juni, auf der sie hätte bestätigt werden sollen, das Handtuch geworfen.
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DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)
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