Porsche-Aktie gefragt: Porsche SE steigert Gewinn kräftig - lotet Finanzierung für Börsengang der Porsche AG aus

Für das neue Gesamtjahr rechnet die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, bestenfalls mit einer weiteren deutlichen Ergebnissteigerung.

Der Konzerngewinn nach Steuern betrug 2021 laut Mitteilung 4,6 Milliarden Euro nach 2,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, als die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasteten. Maßgeblich dazu trug das Ergebnis aus der Volkswagen-Beteiligung von 4,6 (Vorjahr 2,7) Milliarden Euro bei. Die Nettoliquidität der Porsche SE belief sich zum 31. Dezember 2021 auf 641 Millionen Euro, nach 563 Millionen im Vorjahr.

"Trotz der Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und einer anhaltend angespannten Versorgungssituation bei Halbleitern hat sich unser Konzernergebnis erfreulich entwickelt", sagte Porsche-SE-CEO Hans Dieter Pötsch laut Mitteilung.

Im laufenden Jahr rechnet die Porsche SE mit einem Nachsteuergewinn von 4,1 Milliarden bis 6,1 Milliarden Euro. Die Liquidität soll zum Jahresende in einem Korridor zwischen 0,6 und 1,1 Milliarden Euro liegen. Die Prognose enthalte keine Effekte aus einem möglichen Börsengang der Porsche AG und einem etwaigen Erwerb von Stammaktien an der Porsche AG durch die Porsche SE. Zudem seien die globalen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine mit hoher Unsicherheit behaftet.

Porsche SE lotet Finanzierung für Börsengang der Porsche AG aus

Die Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) rüstet sich nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr für den Börsengang der VW-Tochter Porsche AG. "Wir arbeiten an Finanzierungsplänen, um in unterschiedlichen Bewertungsszenarien für den Börsengang robust aufgestellt zu sein", sagte Porsche-SE-Chef Hans Dieter Pötsch laut Redetext bei der Bilanzvorlage am Dienstag in Stuttgart. Die Porsche SE verfüge über eine Eigenkapitalquote von über 99 Prozent und eine positive Nettoliquidität. "Damit besteht für uns ein großes Finanzierungspotential."

So peilt der VW-Konzern einen milliardenschweren Börsengang seines Sportwagenbauers Porsche AG an. Die Familien Porsche und Piëch wollen über ihre im DAX gelistete Automobil-Holding Porsche SE wieder direkten Zugriff auf den Sportwagenbauer mit dem Familiennamen bekommen.

Eine Sperrminorität der Porsche-AG-Stammaktien von gut 25 Prozent würde an die PSE gehen, bei der die Porsches und Piëchs das Sagen haben. Bis zu ein Viertel der Vorzugsaktien will Volkswagen über einen Teilbörsengang platzieren. Vom Bruttoerlös des Börsengangs und dem Verkaufspreis der Stammaktien will VW insgesamt knapp die Hälfte als Sonderdividende an die Aktionäre ausschütten - was aber der Zustimmung der Hauptversammlung bedarf.

Legt man Bewertungsschätzungen von Analysten zwischen 80 und 100 Milliarden Euro für die Porsche AG zugrunde, könnte der Deal insgesamt bis zu gut 25 Milliarden Euro schwer sein. Die Porsche SE verfügte Ende 2021 über eine Nettoliquidität von 641 Millionen Euro. Für Ende 2022 peilt der Vorstand hier 0,6 bis 1,1 Milliarden Euro an. Darin sind Effekte aus dem Porsche-Börsengang sowie andere Investitionen und Verkäufe nicht eingerechnet.

"Die tatsächliche Umsetzbarkeit des Börsengangs hängt von einer Vielzahl verschiedener Einflussfaktoren wie etwa den allgemeinen Marktgegebenheiten ab", sagte Pötsch am Dienstag. Abschließende Entscheidungen seien noch nicht getroffen worden.

Im abgelaufenen Jahr verdiente die Porsche SE unter dem Strich 4,6 Milliarden Euro und damit rund 2 Milliarden mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. Fast der gesamte Gewinn ist dabei auf die Ergebnisse des Volkswagen-Konzerns zurückzuführen. Für 2022 peilt die Porsche SE einen Gewinn zwischen 4,1 und 6,1 Milliarden Euro an. Die Auswirkungen des angepeilten Börsengangs sind dabei ausgeklammert. Zudem seien die globalen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine mit hoher Unsicherheit behaftet, hieß es.

Wie bereits bekannt, können die Aktionäre der Porsche SE für das abgelaufene Jahr mit einer erhöhten Dividende rechnen. Je Vorzugsaktie soll die Ausschüttung um 35 Cent auf 2,56 Euro steigen. Je Stammaktie sollen 2,554 Euro fließen, ebenfalls ein Plus von 35 Cent. Hauptgeschäft der Porsche SE ist die Beteiligung am Volkswagen-Konzern mit 53,3 Prozent der Stimmrechte und 31,4 Prozent der Kapitalanteile.

Die Porsche-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,33 Prozent auf 85,36 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images