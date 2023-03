Volkswagen hält trotz Klage in Russland an Verkauf von Tochter fest

Von Mauro Orru

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG hat bei den russischen Behörden die Genehmigung zum Verkauf ihrer Tochtergesellschaft in Russland beantragt - ein Jahr nachdem der DAX-Konzern seine Aktivitäten in Russland wegen des Einmarsches in der Ukraine eingestellt und nur wenige Tage, nachdem ein russisches Gericht die Vermögenswerte von Volkswagen in Russland eingefroren hat.

Ein regionales Schiedsgericht in Nischni Nowgorod, einer Stadt an der Wolga östlich von Moskau, fror die Beteiligungen von Volkswagen und anderen Konzerntöchtern an der Tochtergesellschaft Volkswagen Group RUS ein, wie aus einem Gerichtsdokument vom 17. März hervorgeht. Das Gericht verbot außerdem einigen lokalen Behörden, Anträge im Zusammenhang mit einer möglichen Liquidation oder Reorganisation der Volkswagen Group RUS zu bearbeiten.

Im vergangenen Jahr hatte die VW-Tochtergesellschaft die Produktion und den Import aller Volkswagen-Marken eingestellt. Volkswagen besitzt aber immer noch Vermögenswerte in Russland, darunter ein Werk in Kaluga, das nach Angaben des Konzerns im Jahr 2021 rund 118.000 Fahrzeuge produzierte.

"Volkswagen ist dabei, die Genehmigung der russischen Behörden für den Verkauf seiner Anteile an der Volkswagen Group RUS und damit auch des Werks in Kaluga mit seinen mehr als 4.000 Mitarbeitern an einen renommierten russischen Investor zu beantragen", sagte ein Unternehmenssprecher am Montag, wollte dies aber nicht näher ausführen.

Der Gerichtsbeschluss geht auf eine Klage des russischen Automobilherstellers GAZ zurück, der von Volkswagen Schadenersatz in Höhe von mehr als 15,5 Milliarden Rubel (ca. 190 Millionen Dollar) fordert, nachdem der deutsche Konzern im vergangenen Jahr die Produktion eingestellt hatte. In Nischni Nowgorod wurden im Rahmen eines Vertrags mit GAZ Volkswagen- und Skoda -Modelle gefertigt.

"Wir hoffen, dass die Klage nicht zu einer Verzögerung der Transaktion führt, die darauf abzielt, Beschäftigung und Arbeit für die betroffenen Mitarbeiter zu sichern", sagte der VW-Sprecher über die geplante Veräußerung.

