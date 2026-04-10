Volkswagen im 1Q mit weniger Auslieferungen - Plug-In-Hybride steigen

DOW JONES--Volkswagen hat im ersten Quartal weltweit 4 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Getrieben war dies durch Rückgänge in vier von sieben Märkten, dabei verzeichnete der Konzern prozentual zweistellige Rückgänge in den wichtigen Märkten China und Nordamerika. Dies konnte nicht kompensiert werden durch leichte Zuwächse in Westeuropa, Zentral- und Osteuropa sowie Südamerika.

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Insgesamt lieferte der DAX-Konzern im Zeitraum Januar bis März weltweit 2,05 Millionen Fahrzeuge aus, verglichen mit 2,13 Millionen im Vorjahreszeitraum.

In China betrug der Rückgang knapp 15 Prozent auf 548.700 Fahrzeuge, in Nordamerika 13,3 Prozent auf 205.500. In Westeuropa konnte der Konzern den Absatz um 4,2 Prozent auf 848.500 Fahrzeuge steigern.

Bei den vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) sanken die Auslieferungen um knapp 8 Prozent auf 200.000 Einheiten. Hingegen konnte der Konzern bei den Fahrzeugen mit Plug-In-Hybrid-Antrieben (PHEV) die Auslieferungen weltweit um 31 Prozent auf 109.000 steigern.

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Der Vorstand zeigt sich zuversichtlich. "Für die kommenden Monate rechnen wir mit weiterem positivem Momentum durch wichtige neue Modelle wie die Electric Urban Car Family in Europa und neue lokal entwickelte Elektro-Modelle in China", sagte Marco Schubert, Mitglied der erweiterten Konzernleitung für Vertrieb.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)