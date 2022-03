Volkswagen investiert 2 Mrd Euro in neues Trinity-Werk

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen AG investiert 2 Milliarden Euro in den neuen Fertigungsstandort zum Bau des E-Autos Tritity. Wie der Autobauer mitteilte, soll das neue Werk in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk in Wolfsburg-Warmenau entstehen.

Der Trinity soll ab 2026 bilanziell CO2-neutral produziert werden und "neue Standards bei autonomem Fahren, Elektrifizierung und Digitalisierung der Mobilität setzen", so Volkswagen.

Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 geplant. Dabei sollen laut Mitteilung hohe Umweltstandards eingehalten werden und ein enger Austausch mit Interessengruppen stattfinden.

"Mit dieser Entscheidung stärken wir nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerkes und geben der Belegschaft eine starke Langfristperspektive", so Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2022 12:23 ET (17:23 GMT)