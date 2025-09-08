Volkswagen investiert bis 2030 bis zu 1 Milliarde Euro in KI
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Volkswagen will seine Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hochfahren. Wie der Autobauer im Rahmen der Messe IAA in München mitteilte, will er bis 2030 bis zu 1 Milliarde Euro in KI investieren. Im Fokus stehen dabei laut VW die KI-gestützte Fahrzeugentwicklung, industrielle Anwendungen sowie der Ausbau leistungsfähiger IT-Infrastrukturen.
"KI ist für uns der Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit - entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Fahrzeugentwicklung bis zur Produktion", sagte IT-Vorständin Hauke Stars. "Unser Ziel ist es, attraktive und innovative Fahrzeuge noch schneller zu entwickeln und für unsere Kundinnen und Kunden auf die Straße zu bringen."
Volkswagen rechnet langfristig mit Effizienzgewinnen und Möglichkeiten der Kostenvermeidung von insgesamt bis zu 4 Milliarden Euro bis 2035. Dies solle durch den skalierbaren Einsatz von KI entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette geschehen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2025 06:52 ET (10:52 GMT)
