Heute im Fokus
DAX sinkt leicht -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Volkswagen investiert bis 2030 bis zu 1 Milliarde Euro in KI

09.09.25 12:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
105,10 EUR 1,10 EUR 1,06%
DOW JONES--Volkswagen will seine Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hochfahren. Wie der Autobauer im Rahmen der Messe IAA in München mitteilte, will er bis 2030 bis zu 1 Milliarde Euro in KI investieren. Im Fokus stehen dabei laut VW die KI-gestützte Fahrzeugentwicklung, industrielle Anwendungen sowie der Ausbau leistungsfähiger IT-Infrastrukturen.

"KI ist für uns der Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit - entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Fahrzeugentwicklung bis zur Produktion", sagte IT-Vorständin Hauke Stars. "Unser Ziel ist es, attraktive und innovative Fahrzeuge noch schneller zu entwickeln und für unsere Kundinnen und Kunden auf die Straße zu bringen."

Volkswagen rechnet langfristig mit Effizienzgewinnen und Möglichkeiten der Kostenvermeidung von insgesamt bis zu 4 Milliarden Euro bis 2035. Dies solle durch den skalierbaren Einsatz von KI entlang der gesamten automobilen Wertschöpfungskette geschehen.

September 09, 2025 06:52 ET (10:52 GMT)

