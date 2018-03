Volkswagen Kernmarke plant 2018 nur mit leichtem Margenplus

Von Markus Klausen

WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen rechnet bei seiner Kernmarke angesichts hoher Investitionen in Elektromobilität dieses und in den kommenden Jahren nur mit geringen Margenverbesserungen. Nach einer operativen Rendite von 4,1 Prozent im vergangenen Jahr rechnet die Marke VW 2018 mit einer Marge von 4,0 bis 5,0 Prozent. Insgesamt sollen sowohl die Auslieferungen, der Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert werden, wie die Marke anlässlich der Jahrespressekonferenz mitteilte.

Die Sanierung des Geschäfts, das jahrelang bei der Profitabilität deutlich hinter der Konkurrenz zurücklag, kommt damit nur langsam voran. Das Management gibt sich zufrieden mit dem bisher erreichten: "Wenn wir die bisherige Schlagzahl halten, dann bin ich zuversichtlich, dass auch 2018 ein gutes Jahr für Volkswagen wird und uns die langfristige Transformation der Marke gelingt", sagte Markenchef Herbert Diess.

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Kernmarke, wie der Volkswagen-Konzern bereits am Dienstag mitteilte, das operative Ergebnis etwas kräftiger als am Markt erwartet um über zwei Drittel auf 3,3 Milliarden. Der Umsatz sank auf 80 Milliarden von 105,7 Milliarden Euro, was allerdings auf eine Bilanzumstellung zurückzuführen ist. Die operative Marge der Kernmarke liegt bei 4,1 Prozent nach 1,8 Prozent im Jahr davor.

Die Marke profitierte wie andere Marken des Konzerns von starken Verkäufen im größten Automarkt China und Kostensenkungen.

