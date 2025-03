Volkswagen-Kernmarke will Gewinn kontinuierlich steigern

DOW JONES--Volkswagen peilt in der Markengruppe Core um die Kernmarke in den kommenden Jahren dank der Effizienzmaßnahmen kontinuierlich Gewinnsteigerungen an. "Es wird mit Hochdruck an der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen gearbeitet - und damit ein Renditepfad generiert, der mittelfristig für die Markengruppe Core eine Umsatzrendite von 8 Prozent abbildet", so das Unternehmen bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen für 2024. Vergangenes Jahr sank die Marge angesichts des Preiskampfes in China und Kosten für den Konzernumbau auf 5,0 von 5,3 Prozent.

"Das Jahr markiert insgesamt für uns einen Wendepunkt - wir arbeiten nun konsequent daran, unsere Organisation kosteneffizienter und nachhaltig erfolgreich aufzustellen", so David Powels, Finanzchef der Markengruppe Core, laut Mitteilung.

2024 sank der Absatz der Markengruppe, zu der neben der Kernmarke unter anderem Seat oder Skoda mit Cupra gehören, auf 9,0 Millionen von 9,2 Millionen Autos. Der Umsatz stieg, wie bereits bekannt, auf 324,7 Milliarden von 322,3 Milliarden Euro. Der operative Gewinn sackte auf 19,1 Milliarden von 22,5 Milliarden Euro ab.

