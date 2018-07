Volkswagen-Konzern steigert Absatz im Juni um 4,1 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Juni 2018 mit 958.600 Fahrzeugen weltweit 4,1 Prozent mehr ausgeliefert. Besonders gut lief es für Volkswagen dabei in Europa: Hier übergab der Konzern mit 456.800 Fahrzeugen 11 Prozent mehr an die Kundschaft. Davon entfielen 130.600 Fahrzeuge (plus 5 Prozent) auf den Heimatmarkt Deutschland.

In der Region Asien-Pazifik ging der Absatz dagegen um 1,2 Prozent auf 342.900 Fahrzeuge zurück. Aufgrund der Senkung der Einfuhrzölle auf Importwagen zum 1. Juli hätten sich die chinesischen Käufer im Juni spürbar zurück gehalten, erklärte VW. Insgesamt gingen die Auslieferungen im Reich der Mitte um 2,2 Prozent zurück. In Südamerika legte der Absatz um 11,3 Prozent auf 48.700 Fahrzeuge zu. Dazu steuerte Brasilien 33.300 Fahrzeuge (plus 29,6 Prozent) bei.

