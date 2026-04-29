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Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht

30.04.26 07:52 Uhr
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW(Volkswagen (VW) vz)-Konzern ist im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld und wegen Kosten für die US-Einfuhrzölle bei der Profitabilität weiter unter Druck geraten. Die operative Marge lag bei 3,3 Prozent, rund 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 3,7 Prozent gerechnet. Laut Finanzchef Arno Antlitz erzielte Europas größter Autobauer vor Sondereffekten eine Marge von 4,3 Prozent. Das sei jedoch ein weiterhin viel zu niedriges Niveau, sagte er laut Mitteilung. Das operative Ergebnis ging insgesamt um gut 14 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zurück, der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich rutschte das Ergebnis nach Steuern um gut 28 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro ab./men/stk

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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22.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
15.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
02.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

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