DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -1,4%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.779 -0,4%Euro1,1518 +0,1%Öl78,63 ±-0,0%Gold4.312 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell - eine Kurzbiografie SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell - eine Kurzbiografie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen lädt zur digitalen Hauptversammlung

18.06.26 05:49 Uhr

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) lädt seine Aktionäre am Donnerstag (10 Uhr) zur jährlichen Hauptversammlung ein. Konzernchef Oliver Blume muss sich dort den Fragen der Anteilseigner zur Krise des Konzerns und zur Strategie für die Zukunft stellen. Blume hatte im Frühjahr ein "Zielbild Volkswagen Konzern 2030" angekündigt und erste Eckpunkte für die Neuausrichtung genannt.

Das Aktionärstreffen findet erneut rein digital statt - wie bereits in den vergangenen beiden Jahren. Vorstand und Aufsichtsrat sind dabei nicht einmal in Wolfsburg, sondern werden aus München zugeschaltet. In Präsenz hatte Blume die eigenen Anteilseigner zuletzt 2023 empfangen.

Aufsichtsratschef Pötsch soll wiedergewählt werden

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wiederwahl von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Der 75-Jährige soll für weitere fünf Jahre in das Gremium gewählt werden. Seine Wahl gilt als sicher: Großaktionär Porsche SE (Porsche Automobil) hält mehr als 50 Prozent der Stimmrechte, zusammen mit dem Land Niedersachsen sind es mehr als 70 Prozent.

Erneut zur Abstimmung stehen daneben die Vergleiche im Diesel-Skandal, die der Konzern 2021 mit seinem früheren Vorstandschef Martin Winterkorn und mit den eigenen Manager-Haftpflichtversicherungen geschlossen hatte. 11,2 Millionen Euro sollte Winterkorn an den Konzern zahlen, im Gegenzug von weiteren Ansprüchen freigestellt werden.

Darüber hatten die VW (Volkswagen (VW) vz)-Aktionäre bereits 2021 abgestimmt. Doch der Bundesgerichtshof erklärte die Zustimmung 2025 teilweise für nichtig. Grund waren laut VW lediglich formale Gründe und nicht inhaltliche Mängel. Der Konzern stellt die Vergleiche mit Winterkorn und den Versicherungen daher nun inhaltlich weitgehend unverändert erneut zur Abstimmung./fjo/DP/stk

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
06.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
30.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen