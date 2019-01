Volkswagen Nutzfahrzeuge steigert Absatz 2018 um 0,4 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Jahr 2018 insgesamt 499.700 Fahrzeuge der T-, Caddy-, Crafter- und Amarok-Baureihen an Kunden weltweit übergeben, ein Plus von 0,4 Prozent. Das Wachstum wurde besonders durch die Kernmärkte in Westeuropa getragen, wie die Sparte des Volkswagen-Konzerns mitteilte.

Insgesamt habe sich die Marke 2018 weltweit in den meisten Regionen ein solides Wachstum erarbeitet - trotz widriger Konjunkturbedingungen in wichtigen Traditionsmärkten wie Großbritannien und der Türkei sowie der Umstellung der Pkw-Modelle auf WLTP. Volkswagen Nutzfahrzeuge starte optimistisch ins neue Jahr und sei zuversichtlich, die Auslieferungen 2019 steigern zu können.

