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Volkswagen senkt Prognose 2026 für Umsatzrendite auf 1 Prozent

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DOW JONES--Die Volkswagen AG hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Ursächlich dafür sind nach Angaben der Wolfsburger Sondereffekte sowie das anhaltend schwierige Marktumfeld. Neben dem scharfen Wettbewerb in China und einer beschleunigten Nachfrageverschiebung hin zu Elektrofahrzeugen werden vor allem Einmalbelastungen belasten, etwa eine außerplanmäßige Goodwill-Abschreibung auf die Porsche AG von circa 6 Milliarden Euro im dritten Quartal und weitere 2 Milliarden Euro für die Restrukturierungen des Unternehmens sowie Wertberichtigungen auf chinesische Vermögenswerte. Bei der Umsatzrendite ​traut sich der Konzern nun 2026 nur ⁠noch 1 Prozent statt der bislang vorhergesagten 4,0 bis 5,5 Prozent zu.

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Beim erwarteten Konzernumsatz erklärte Volkswagen, nun mit rund 315 Milliarden Euro zu rechnen, was etwa der Mitte der bisherigen Zielbandbreite entspricht. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz bei 321,9 Milliarden Euro. Unberührt von der Prognose-Anpassung bleiben der erwartete Netto-Cashflow sowie die geschätzte Netto-Liquidität im Automobile-Bereich. Für den Netto-Cashflow des Konzernbereichs Automobile geht Volkswagen unverändert davon aus, einen Wert in der Spanne von 3 bis 6 Milliarden Euro zu erreichen. Die Netto-Liquidität im Konzernbereich Automobile wird 2026 weiterhin in der Bandbreite von 32 bis 34 Milliarden Euro erwartet.

Die schlechtere Entwicklung bei Volkswagen wirkt sich auch auf die Porsche SE aus, die rund 31,9 Prozent der Volkswagen-Aktien hält. Weil die Porsche SE einen Teil des Gewinns beziehungsweise Verlusts der Wolfsburger entsprechend ihrer Beteiligung in ihrer eigenen Bilanz berücksichtigt, passt auch die Holding ihre Ergebnisprognose nach unten an. Für 2026 erwartet die Porsche SE weiter ein positives angepasstes Ergebnis nach Steuern, aber die neue Spanne liegt jedoch nur noch zwischen minus 0,5 Milliarden und plus 1,5 Milliarden Euro. Bislang hatte die Porsche SE mit 1,5 bis 3,5 Milliarden Euro gerechnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

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September 18, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)

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16.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets

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