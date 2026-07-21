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Volkswagen stärkt Partnerschaft mit Horizon Robotics

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Von Dominic Chopping

DOW JONES--Carizon, das in China ansässige Joint Venture für automatisiertes Fahren von Volkswagen, vertieft seine Partnerschaft mit Horizon Robotics, um die Entwicklung fortschrittlicher Technologie für automatisiertes Fahren zu beschleunigen. Der Wolfsburger Autohersteller teilte am Mittwoch mit, dass die Zusammenarbeit die interne Entwicklung von autonomen Fahrfunktionen auf Level 3 und 4 beschleunigen werde.

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Beim hochautomatisierten Fahren (Level 3) werden unter bestimmten Bedingungen das Lenken, Bremsen und Beschleunigen automatisch durchgeführt. Der Fahrer muss seine Hände zwar nicht am Lenkrad behalten, aber jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen.

Bei Level 4 handelt es um vollautomatisiertes Fahren, das kein Eingreifen des Fahrers erfordert. Es ist jedoch auf bestimmte Gebiete, Wetterbedingungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen beschränkt.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft erhält Carizon Zugang zum KI-Grundlagenmodell von Horizon. Dies ist eine Kerntechnologie zur Entwicklung des fortschrittlichen automatisierten Fahrens, die es Volkswagen ermöglichen soll, eigene einheitliche KI-Fahrlösungen schneller zu entwickeln.

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Die Auslieferung von Level-3-Funktionen wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres beginnen.

Laut Volkswagen-Chef Oliver Blume wird die Vereinbarung die Wettbewerbsfähigkeit des Autoherstellers in China stärken und zudem neue Möglichkeiten in ausgewählten internationalen Märkten eröffnen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DHN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)

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14.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.