Volkswagen stellt Beschaffung neu auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern baut sein Einkaufsressort sowohl auf Konzernebene als auch bei den Marken Volkswagen Pkw und MAN Truck & Bus um. Wie das Unternehmen mitteilte, wechselt Murat Aksel, Einkaufschef des Konzerns und der Marke Volkswagen Pkw, zum neuen Jahr in gleicher Funktion in den Vorstand der Lkw-Tochter MAN Truck & Bus. Seine Funktionen im VW-Markenvorstand und in der "Erweiterten Konzernleitung" übernimmt Dirk Große-Loheide, der bisher bei Audi für Beschaffung und IT zuständig ist.

"Mit der Neuaufstellung stärken wir die Einkaufsfunktionen sowohl auf Konzernebene als auch in zwei Kernbereichen", sagte Konzernchef Oliver Blume laut Mitteilung. "Die Sicherstellung robuster Lieferketten ist für einen global aufgestellten Konzern wie Volkswagen erfolgsentscheidend."

Aksels wesentliche Aufgabe werde sein, die angespannten Lieferketten im Hochlauf der Produktion schwerer Lkw bei MAN Truck & Bus zu stabilisieren, so VW. Der bisherige Beschaffungsvorstand Stefan Gramse werde bei Volkswagen eine Konzernfunktion übernehmen. Aksel saß bis September im Konzernvorstand, seit der Verkleinerung des Gremiums gehört er der "Erweiterten Konzernleitung" an.

Im Vorstand von Audi gibt es noch keine Nachfolge für Große-Loheide. Bis dahin soll er deshalb das Ressort kommissarisch weiterführen.

