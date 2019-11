Volkswagen-Tochter Porsche steigert US-Absatz deutlich

ATLANTA (dpa-AFX) - Die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Tochter Porsche hat im Oktober in den USA kräftig zugelegt. Mit 5447 Fahrzeugen seien 13,1 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum verkauft worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Atlanta mit. Seit Jahresbeginn liegt das Plus immerhin bei 6,5 Prozent./he/fba

