Volkswagen und Microsoft kooperieren bei automatisiertem Fahren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Volkswagen arbeitet mit Microsoft bei der Entwicklung von Software für vernetzte Assistenz-Systeme und automatisiertes Fahren zusammen und weitet so seine bereits bestehende Partnerschaft aus. Wie die Wolfsburger am Donnerstag mitteilten, soll das konzerneigene Softwareunternehmen Car.Software Organisation mit Microsoft eine Cloud-basierte Automated Driving Platform (ADP) aufbauen. Diese soll die Microsoft Azure Cloud- und Datendienste nutzen, um automatisierte Fahrerlebnisse schneller auf globaler Ebene zu ermöglichen. Volkswagen und Microsoft arbeiten bereits seit 2018 im Rahmen einer strategischen Partnerschaft gemeinsam an der Volkswagen Automotive Cloud. Diese soll künftig alle digitalen Dienste und Mobilitätsangebote von Volkswagen umfassen.

February 11, 2021 02:58 ET (07:58 GMT)