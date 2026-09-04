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Volkswagen verkauft Werk Osnabrück an Aurelius und Niedersachsen

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DOW JONES--Volkswagen hat sich am Montag mit dem Land Niedersachsen und Aurelius Capital, einer Investmentgesellschaft mit Sitz in Tel Aviv, über den möglichen Verkauf der Volkswagen Osnabrück GmbH verständigt. Es seien Eckpunkte für einen Verkauf vereinbart worden, teilte der Autohersteller mit.

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Ziel dieser Transaktion sei es, den Standort langfristig zu erhalten. Der Plan sehe vor, dass Aurelius als Mehrheitseigentümer gemeinsam mit dem Land Niedersachsen die Volkswagen Osnabrück GmbH übernehme.

Aurelius und das Land Niedersachsen wollen den Standort in den kommenden Jahren zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickeln. Im Rahmen des Vorhabens würden Aurelius und das Land Niedersachsen gemeinsam mit Rafael Advanced Defense Systems ein erstes Ankerprojekt im Bereich Luftverteidigung planen. Dabei gehe es um die mögliche Fertigung von Systemen und Komponenten für Luftverteidigungssysteme für Deutschland und Europa. Rafael werde seine technologische Kompetenz und Erfahrung im Bereich moderner Luftverteidigungssysteme einbringen, die Belegschaft in Osnabrück solle beim Aufbau von Fertigung und Industrialisierung eine zentrale Rolle übernehmen. Die Zusammenarbeit soll zugleich den Weg für weitere Partnerschaften und Projekte unter dem Dach der neuen Gesellschaft ebnen.

Volkswagen hatte laut Mitteilung 2024 entschieden, die Fahrzeugfertigung am Standort Osnabrück im Sommer 2027 auslaufen zu lassen. Das Unternehmen will den Übergang in die neue Gesellschaftsstruktur begleiten und dabei seine industrielle Erfahrung, seine Kompetenz in Entwicklung und Industrialisierung sowie die vorhandene Infrastruktur einbringen.

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Der Vollzug stehe unter dem Vorbehalt abschließender Vereinbarungen, erforderlicher Gremienbeschlüsse und behördlicher Prüfungen. Über Einzelheiten zu den geplanten Aktivitäten, dem Zeitplan und der Beschäftigungsperspektive wird informiert, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 05:44 ET (09:44 GMT)

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08:01 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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