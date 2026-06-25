DAX24.685 -1,2%Est506.216 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6800 -0,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.083 -0,9%Euro1,1404 +0,3%Öl72,59 -3,0%Gold4.049 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwach -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien, Bayer im Fokus
Top News
KI-Sorgen kehren zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck KI-Sorgen kehren zurück: DAX gerät nach Kursbeben in Asien unter Druck
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen vor Abbau von bis zu 100.000 Stellen - Magazin

26.06.26 11:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
78,35 EUR -0,50 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bei Volkswagen könnte der laufende Abbau von Arbeitsplätzen einem Magazinbericht zufolge signifikant verschärft werden. Weltweit sollen in den nächsten Jahren im Konzern bis zu 100.000 der aktuell etwa 657.000 Stellen wegfallen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf mit den Plänen von CEO Oliver Blume vertraute Personen. Das entspräche einer Verdopplung des bisherigen Abbauziels. Der tatsächlich geplante Abbau sei noch nicht final beschlossen. Am 9. Juli wolle der Vorstand dem Aufsichtsrat die Pläne, die bis zum Jahr 2030 reichen sollen, vorstellen.

Volkswagen wollte die Informationen nicht kommentieren und verwies auf "interne, vertrauliche Unterlagen". Die zu Grunde liegenden Sachverhalte würden in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet. "Diesem Prozess werden wir nicht vorgreifen", ergänzte ein Sprecher des Autokonzerns. Die Welt habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. "In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Entwicklung weiter verschärft." Der Konzernvorstand habe immer wieder betont, dass das aktuelle Geschäftsmodell so nicht mehr für alle Marken funktioniere, so der Sprecher.

Das Manager Magazin berichtet zudem, dass mittelfristig vier Werke in Deutschland geschlossen werden könnten - Hannover, Zwickau, Emden und Neckarsulm (Audi). Die bislang für die Werke geplanten Folgemodelle sollen dem Bericht zufolge gestrichen oder in günstigeren Standorten gebaut werden. Teil der Pläne von CEO Blume sei auch die Option, sowohl die Marke VW als auch die in der Einheit Komponenten zusammengefassten Werke zur Teilefertigung aus dem Konzernverbund herauszulösen und in eigene Gesellschaften einzubringen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10:31Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.06.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.06.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
25.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
06.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:31Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.06.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen