Volkswagen vor Abbau von bis zu 100.000 Stellen - Magazin

DOW JONES--Bei Volkswagen könnte der laufende Abbau von Arbeitsplätzen einem Magazinbericht zufolge signifikant verschärft werden. Weltweit sollen in den nächsten Jahren im Konzern bis zu 100.000 der aktuell etwa 657.000 Stellen wegfallen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf mit den Plänen von CEO Oliver Blume vertraute Personen. Das entspräche einer Verdopplung des bisherigen Abbauziels. Der tatsächlich geplante Abbau sei noch nicht final beschlossen. Am 9. Juli wolle der Vorstand dem Aufsichtsrat die Pläne, die bis zum Jahr 2030 reichen sollen, vorstellen.

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Volkswagen wollte die Informationen nicht kommentieren und verwies auf "interne, vertrauliche Unterlagen". Die zu Grunde liegenden Sachverhalte würden in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet. "Diesem Prozess werden wir nicht vorgreifen", ergänzte ein Sprecher des Autokonzerns. Die Welt habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. "In den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Entwicklung weiter verschärft." Der Konzernvorstand habe immer wieder betont, dass das aktuelle Geschäftsmodell so nicht mehr für alle Marken funktioniere, so der Sprecher.

Das Manager Magazin berichtet zudem, dass mittelfristig vier Werke in Deutschland geschlossen werden könnten - Hannover, Zwickau, Emden und Neckarsulm (Audi). Die bislang für die Werke geplanten Folgemodelle sollen dem Bericht zufolge gestrichen oder in günstigeren Standorten gebaut werden. Teil der Pläne von CEO Blume sei auch die Option, sowohl die Marke VW als auch die in der Einheit Komponenten zusammengefassten Werke zur Teilefertigung aus dem Konzernverbund herauszulösen und in eigene Gesellschaften einzubringen.

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DJG/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 05:32 ET (09:32 GMT)