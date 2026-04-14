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Aktie unter die Lupe

Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

15.04.26 12:49 Uhr
Wie stabil ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie? Das neue Rating von Bernstein Research gibt Aufschluss | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman das Volkswagen (VW) vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,76 EUR 0,40 EUR 0,44%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte eine Wertberichtigung vornehmen, resultierend aus der Entscheidung, die Produktion des Elektrofahrzeugs VW ID.4 im Werk Chattanooga in Tennessee einzustellen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Im XETRA-Handel kam die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 12:33 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 90,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 10,38 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.333 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 12,5 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 30.04.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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