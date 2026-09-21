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Bewertung im Blick

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
76.00 EUR -0.20 EUR -0.26 %
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Deutsche Bank Research hat Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Zur "auf den ersten Blick harschen Gewinnwarnung" des Autobauers merkte Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung an, dass die Profitabilität bereinigt um 10 Milliarden Euro für Sonderposten fast die Markterwartungen erfülle. Die wichtigere Frage sei, was die Zusammensetzung der Sonderbelastungen über die strategischen Herausforderungen aussage. Die Abschreibungen für die Porsche AG seien indes ein erheblicher Rückschlag für die Erwartungen an einen der wichtigsten Vermögenswerte des Konzerns, und mit Blick auf die Probleme in China schwänden die Hoffnungen auf eine wesentliche Erholung. Die weiteren Restrukturierungsaufwendungen bestätigten lediglich die Komplexität des teuren Transformationsprozesses.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 10:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 76,06 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 51,20 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 319.005 Volkswagen (VW) vz-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 21,6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 05:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
19.09.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research

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