Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Aktuelle Analyse im Blick

29.10.26 12:34 Uhr

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei in die Konsensprognosen wohl bereinigte und unbereinigte Analystenschätzungen eingeflossen seien, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag. Der Nettomittelzufluss tendiere nach den ersten neun Monaten des Jahres in Richtung oberes Ende der Jahreszielspanne.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:18 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 70,44 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 70,36 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 482.023 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 27,4 Prozent ein. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.