Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Aktienbewertung

14.10.26 13:43 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 13:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 68,26 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 75,80 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.920 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 29,7 Prozent nach unten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.