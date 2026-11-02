Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick

02.11.26 13:07 Uhr

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 68,96 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 45,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.748 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 29,0 Prozent nach. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 16.03.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.