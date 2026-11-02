DAX 25.840 +0,1%ESt50 6.143 +0,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,32 +0,5%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.517 -0,8%Euro 1,1213 +0,1%Öl 108,9 -7,4%Gold 3.906 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.86 EUR -0.26 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen nach einem Treffen mit dem Finanzchef Arno Antlitz von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dabei sei es unter anderem um die fortdauernde Restrukturierung und die Verringerung der Kosten in Deutschland gegangen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Auch die sich immer mehr zuspitzende Lage auf dem chinesischen Markt sei Thema gewesen. Sein Fazit von dem Gespräch ist konstruktiv.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 68,96 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 45,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.748 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 29,0 Prozent nach. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 16.03.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:06 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.