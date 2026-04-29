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Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

30.04.26 10:28 Uhr
Was ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie wirklich wert? Jefferies & Company Inc. gibt die Antwort | finanzen.net

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
85,24 EUR -0,82 EUR -0,95%
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Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnbis (Ebit) liege 13 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Bereinigt um Aufwendungen für das Elektromodell ID.4 und Restrukturierungsaufwendungen für die Nutzfahrzeugholding Traton liege die Marge aber einen Prozentpunkt höher bei 4,3 Prozent. Die Kernmarken des Konzerns hätten eine gute Entwicklung gezeigt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 85,60 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 51,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306.916 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 17,3 Prozent. Am 30.04.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

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