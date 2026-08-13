Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Aktie bewertet

14.08.26 10:52 Uhr

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa. VW sieht er aber als Profiteur globaler Motorisierungstrends, der mit seinen E-Autos bei der Profitabilität keine Kompromisse macht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Mit einem Kurs von 72,88 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel um 10:36 Uhr kaum verändert. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 64,65 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 98.453 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 24,9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT



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