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Aktie bewertet

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
73.08 EUR -0.20 EUR -0.27 %
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan passte seine Bewertungsmodelle für die deutschen Autobauer an die jüngsten Quartalszahlen, seine Gespräche mit den Management-Teams sowie aktuelle Investoren-Rückmeldungen an. Generell bleibt er für die EU-Automobilhersteller vorsichtig, wie er am Donnerstag schrieb. Als Belastungsfaktoren nannte er den abgeschwächten chinesischen Absatzmarkt und den zunehmenden Wettbewerb in Europa. VW sieht er aber als Profiteur globaler Motorisierungstrends, der mit seinen E-Autos bei der Profitabilität keine Kompromisse macht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Mit einem Kurs von 72,88 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel um 10:36 Uhr kaum verändert. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 64,65 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 98.453 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 24,9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 29.10.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
10:51 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets