Volkswagen will Elektrifizierung in kommenden 5 Jahren beschleunigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will im Rahmen seiner Fünfjahresplanung unter anderem die Elektrifizierung seiner Standorte beschleunigt vorantreiben. Wie der Autohersteller mitteilte, hat der Vorstand dem Aufsichtsrat in der Sitzung am Freitag die Planung für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Der Konzern habe einen "klaren Fahrplan für Software und Plattformen aufgesetzt" und richte seine Aktivitäten auf die "attraktivsten Profit Pools" aus.

Im Rahmen der Planung habe der Vorstand alle Projekte und Investitionen beleuchtet, auf Tragfähigkeit geprüft und in den vergangenen Monaten die Produktstrategie des Konzerns geschärft. Ziel sei, mit attraktiven Produkten auch künftig Arbeitsplätze zu sichern. Details zu der Planung will Volkswagen am 14. März im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz bekanntgeben.

February 10, 2023