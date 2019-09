Volkswagen will im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft trotz Gegenwind wachsen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) setzt im Geschäft mit Ersatzteilen und der Wartung von verkauften Autos auf Wachstum. Der Dax (DAX 30)-Konzern plant für die kommenden Jahre, "Umsatz und Ertrag im After Sales weiter deutlich zu steigern", teilte VW am Montag in Wolfsburg mit.

Genaue Ziele nannte VW keine. Mit dem Verkauf von Ersatzteilen - neben der Wartung ein Teil der Sparte - verdienten die Wolfsburger nach eigener Aussage im vergangenen Jahr 15,9 Milliarden Euro.

VW wolle das tun, indem der Konzern erstens sein digitales Dienstleistungsangebot verbessert und zweitens durch eine wachsende Fahrzeugflotte. So plane der Konzern, den Negativeffekt aufzufangen, der durch den zunehmenden Anteil an E-Autos entsteht - diese brauchen nämlich weniger Wartung./fba/jsl

https://www.volkswagen-newsroom.com/de/pressemitteilungen/volkswagen-konzern-will-after-sales-geschaeft-weiter-ausbauen-5300