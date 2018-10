Volkswagen will SUV-Angebot ausbauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Marke Volkswagen setzt stärker auf das Fahrzeugsegment der SUV. Im Jahr 2025 soll jeder zweite weltweit verkaufte Volkswagen-Pkw ein SUV sein, teilten die Wolfsburger mit. Heute ist es jeder fünfte.

Besonders starkes Wachstum für ihren SUV-Absatz erwartet die Marke in Nord- und Südamerika sowie in China. Bis 2025 wolle Volkswagen weltweit über 30 SUV-Modelle im Angebot haben. Am Donnerstag kommt der "T-Cross" im Polo-Format hinzu, der die SUV-Produktpalette im kleinsten Segment nach unten abrunden soll.

