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Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen

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Volkswagen (VW) AG Vz.
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/stk

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DatumRatingAnalyst
08:01 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

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