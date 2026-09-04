Volkswagen will Werk in Osnabrück verkaufen
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will das Werk Osnabrück an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen verkaufen. Der Standort soll schrittweise zu einem Kompetenzzentrum für Sicherheits- und Verteidigungslösungen weiterentwickelt werden, wie der Autobauer mitteilte./jwe/DP/stk
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|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG