Volkswagen wirbt mit neuem Logo und Markenauftritt

WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen verkündet zeitgleich zum Umschwung zur Elektromobilität einen neuen Markenauftritt und Firmenlogo an. Das Erscheinungsbild der Marke soll "jünger, digitaler und insgesamt moderner" werden, so der Konzern. "Das umfassende Rebranding ist die logische Konsequenz der strategischen Neuausrichtung unserer Marke", sagte Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke VW. Zur IAA in Frankfurt Mitte September will VW seinen Elektrowagen ID.3 vorstellen.

Das Auto leite für den Wolfsburger Konzern nach dem Käfer und dem Golf "eine neue Ära" ein. Der ID.3, mit dem VW voll auf die Karte Elektromobilität setzt, soll erst der Anfang sein. In den nächsten Jahren sollen weitere Stromer auf den Markt kommen. Bis 2025 will VW Weltmarktführer in der Elektromobilität sein.

Das neue VW-Logo ist "moderner, klarer und einfacher", so VW. Reduziert auf die grundlegenden Bestandteile und in flacher 2-D-Optik soll es flexibel einsetzbar sein. Erstmals erhalte die Marke auch ein Sound-Logo, das den früheren Marken-Claim ersetzen werde.

August 22, 2019