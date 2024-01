Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 111,80 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 14:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 111,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,56 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 112,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 419.018 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 21,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 137,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 78.845,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 70.712,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,94 EUR je Aktie aus.

