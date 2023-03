Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag höher

Die Aktie notierte um 12:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 131,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 131,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 130,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 277.128 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 178,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2022). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 26,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 112,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,16 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,31 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.712,00 EUR umgesetzt, gegenüber 56.931,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 31,63 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Analysten sehen für Volkswagen (VW) vz-Aktie Luft nach oben

VW-Aktie gibt ab: VW will trotz Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen am China-Werk in Xinjiang festhalten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com