Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 120,00 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,3 Prozent auf 120,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 116,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.890.906 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,48 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 8,76 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,40 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

