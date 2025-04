Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 95,22 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 95,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,48 EUR. Mit einem Wert von 94,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.477 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,06 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,18 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,60 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 119,44 EUR angegeben.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 9,31 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 24,09 EUR fest.

