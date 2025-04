Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 93,84 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 93,84 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,94 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.594 Stück gehandelt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. 37,04 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,96 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,60 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,44 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 11.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 87,38 Mrd. EUR gegenüber 87,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 24,09 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von Mercedes-Benz, VW und BMW tiefer: Deutsche Autobauer 2024 von Konkurrenz abgehängt

Was Analysten von der Volkswagen (VW) vz-Aktie erwarten

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer