Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 123,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 123,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.131.953 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 160,86 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Abschläge von 9,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,55 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,62 EUR, nach 4,74 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 76.235,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 56.931,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Am 25.07.2024 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,99 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

