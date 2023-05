Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 123,68 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 123,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.131.953 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 160,86 EUR. 23,11 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,55 EUR.

Am 14.03.2023 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,62 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 4,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 76.235,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

