Volkswagen (VW) vz Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 125,70 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,94 EUR nach. Mit einem Wert von 126,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 40.740 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 220,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.07.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 124,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 220,87 EUR angegeben.

Am 04.05.2022 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 62.742,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 62.376,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

