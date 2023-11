Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 99,66 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 99,66 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 99,30 EUR. Bei 100,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 209.444 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 143,40 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 30,63 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

