Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 140,76 EUR. Bei 141,86 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.323 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Gewinne von 27,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,56 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,76 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,90 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 5,51 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,34 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Was Analysten von Volkswagen (VW) vz erwarten

Porsche-Aktien im Plus: Porsche AG könnte wohl bald im DAX vertreten sein - neben Porsche SE

VW-Aktie dennoch fester: VW stoppt Produktion in einzelnen chinesischen Werken wegen Corona-Maßnahmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com