Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 117,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 117,68 EUR. Mit einem Wert von 117,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 26.642 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 195,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2022 erreicht. 39,79 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 112,84 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 179,54 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 4,74 EUR im Vorjahresquartal. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 28,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

So schätzen Analysten die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein

Volkswagen-Aktie dreht ins Plus: Uneinigkeit bei Software-Zeitplänen von VW

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com