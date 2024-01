Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag nordwärts

Volkswagen (VW) vz im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 113,86 EUR nach oben.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 113,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 112,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 319.197 Stück.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 143,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (97,83 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,08 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 78.845,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.712,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 29,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

