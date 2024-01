Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 113,04 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 113,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 112,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 560.855 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,83 EUR am 26.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 13,46 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,90 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 7,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78.845,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 13.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 18.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2023 29,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

