Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Freitagmittag fester

02.02.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 120,80 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 120,80 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 120,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,16 EUR. Zuletzt wechselten 326.958 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 143,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,54 Prozent. Bei einem Wert von 97,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,50 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,50 Prozent auf 78.845,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 70.712,00 EUR erwirtschaftet worden. Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,86 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer TRATON-Aktie dennoch fester: Millionen-Bußgeld gegen Scania bleibt bestehen Volkswagen-Aktie: Was Analysten im Januar vom VW-Anteilsschein halten

