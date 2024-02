Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Aufwind

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 120,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 120,30 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 120,42 EUR an. Bei 119,16 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.703 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 15,99 Prozent niedriger. Bei 97,83 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,68 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,50 EUR.

Am 25.10.2023 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78.845,00 EUR umgesetzt, gegenüber 70.712,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024 vorlegen. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 29,86 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

TRATON-Aktie dennoch fester: Millionen-Bußgeld gegen Scania bleibt bestehen

Volkswagen-Aktie: Was Analysten im Januar vom VW-Anteilsschein halten