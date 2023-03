Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag tiefer

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 127,76 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 126,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 128,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 417.028 Stück.

Am 02.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 13,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 172,31 EUR.

Am 28.10.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,74 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 70.712,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2023 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 31,64 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

