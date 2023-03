Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:07 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 128,50 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 128,64 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 126,34 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,00 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 659.443 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,20 EUR) erklomm das Papier am 02.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 22,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (112,84 EUR). Abschläge von 13,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das EPS belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 31,64 EUR im Jahr 2022 aus.

