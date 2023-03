Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 127,56 EUR. Bei 127,50 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.337 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 166,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,05 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,31 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 4,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56.931,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.712,00 EUR ausgewiesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 12.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 31,64 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com