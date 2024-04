Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Minus

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 122,55 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 122,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 121,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.385 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 8,15 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 25,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,76 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 13.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 87.182,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 76.235,00 EUR umgesetzt.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 30,82 EUR je Aktie.

